Следком открыл в Тюмени еще один профильный класс

В лингво-эстетической гимназии № 83 города Тюмени в День знаний открыли четвертый по счету кадетский класс под патронатом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.

Тридцать учеников 10 "В" класса с этого года кроме обычных предметов будут изучать профильные, а уроки по ним будут вести сотрудники следственного управления. Офицеры уделят особое внимание патриотическому воспитанию кадет, изучению истории становления следственных органов Российской Федерации, азам строевой и спортивной подготовки, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Первый кадетский класс СК в Тюмени был сформирован в 2018 году в школе № 92, тогда набрали пятиклашек, сегодня ребята учатся уже в восьмом классе.

В 2019 году открыт в первый кадетский класс набрели 25 десятиклассников в лингво-эстетической гимназии № 83. В этом году ребята окончили школу, многие из них поступили на юридические факультеты вузов, в том числе и силовых структур. В 2020 году в гимназии был ещё один класс - сегодня в нем продолжают обучение 35 одиннадцатиклассников.

Создание кадетских классов под патронатом следственного управления является одной из ступеней в подготовке будущих профессионалов, отметили в пресс-службе ведомства. У кадет есть преимущественное правило при поступлении в Академию Следственного комитета Российской Федерации.