В ишимской больнице ждут возвращения 8 врачей-целевиков

В Областную больницу №4 г. Ишима ежегодно возвращаются молодые специалисты, получившие медицинское образование по целевому набору. В этом году будет трудоустроено восемь врачей.

Два врача-терапевта уже вышли на работу в поликлинику №1 в Ишиме, один педиатр – в Викуловскую районную больницу. Ожидается приезд еще трех врачей - участковых терапевтов. Кроме того, после окончания целевой ординатуры к работе приступят сердечно-сосудистый хирург и врач-уролог, сообщили в пресс-службе ОБ №4.

Таиса Глухих - одна из целковиков. После окончания Тюменского медуниверситета она вернулась в Ишим, получила квартиру и трудоустроилась в терапевтическое отделение поликлиники №1:

Второй день прохожу стажировку у старших коллег. Понимаю, что у меня впереди очень большой объем работы, многому нужно будет научиться уже на практике. С понедельника начну вести самостоятельный прием, морально к этому уже готова, потому как люблю терапию. О какой-то узкой специальности пока не думаю.

По словам главврача ОБ №4 Вячеслава Афанасьева, целевая подготовка специалистов начинается с заключения договора между абитуриентом, депздравом и медицинской организацией. По окончании обучения медик должен отработать три года в больнице, от которой был направлен в вуз. "Данная система целевого набора фактически заменила систему распределения, которая действовала в советское время, и показывает свою эффективность", - отметил главврач.

За два последних года в Областную больницу №4 Ишима вернулись тринадцать целевиков. Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – одна из задач национального проекта "Здравоохранение". В 2021 году по целевому набору от ОБ №4 в медицинские вузы поступили 20 человек.