Депутаты гордумы обсудили кандидатуры на вручение знака "За волонтерство и милосердие"

Почетный знак "За волонтерство и милосердие" в числе первых в Тюмени могут получить серебряные добровольцы Светлана Шульц, Николай Бабошин, Диана Тихонова, Альбина Селезнева, Лилия Корепанова, коллективы тюменского атлетического клуба "Антей" и регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Кандидатуры на поощрение рассмотрели и единогласно утвердили депутаты Тюменской городской думы на заседании комиссии по поощрениям.

Почетный знак "За волонтерство и милосердие" является муниципальным поощрением и учрежден в мае 2021 года. Он вручается жителям Тюмени за достижения в добровольческой деятельности.

Председатель комиссии по поощрениям Надежда Ачкасова отметила, что серебряные добровольцы на поощрение новым почетным знаком занимают особое место. "В пожилом возрасте очень важно чувствовать свою востребованность. Пенсионеры должны видеть, что их опыт имеет ценность, тогда они щедро делятся им. Таким поощрением старших участников волонтерского движения мы, с одной стороны, поддерживаем их, с другой – показываем достойный пример молодым", – уверена депутат.

К поощрению нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" представлен известный тюменский краевед и историк, председатель Общественного совета УМВД России по Тюменской области Александр Петрушин. В поддержке его кандидатуры депутаты тоже были единодушны.

На заседании также поддержаны ходатайства о поощрении тюменцев 19 почетными грамотами и 40 благодарностями Тюменской гордумы.