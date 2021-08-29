Школьники села Покровка изучили фронтовой чемодан

В селе Покровка Сорокинского района прошла необычная выставка, посвящённая Великой Отечественной войне, – "Истории из фронтового чемодана".
Школьники смогли ознакомиться с фронтовым чемоданом участника войны. Старинный чемоданчик с уникальными документами, вещами и фотографиями хранится в районном центре историко-краеведческой работы.
По сообщению на сайте администрации, солдаты возвращались домой именно с такими чемоданами. В них собраны различные предметы, связанные с солдатскими буднями: армейский котелок с фляжкой, каска, пилотка, записная книжка, солдатский ремень, документы и награды.
Во всех российских семьях есть свято и бережно хранимые вещи ушедших предков, как напоминание об ушедших предках, об их великих делах. Мы живы, пока живёт в нас память, связывающая прошлое и будущее, пишет ИА "Тюменская линия".
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