Голышмановская школа искусств имени Леонида Шарохи объявила новый набор

115 воспитанников наберет Голышмановская школа искусств имени Леонида Шарохи для обучения в новом учебном году. Детям в возрасте от 6 до 8 лет предложат осваивать народные инструменты, фортепиано, духовые и ударные инструменты, хореографическое творчество.

Обучение в школе искусств длится до 9 лет. Уже в первом классе ожидается по шесть часов нагрузки по любой из программ. С каждым годом количество учебных часов будет расти, к этому должны быть готовы и дети, и родители.

"Важно понимать, что это не кружок, а школа. Здесь нужно ходить на уроки, выполнять домашние задания, заниматься дополнительно, консультироваться с кураторами и выезжать на конкурсы", - отметила заместитель директора ДШИ Ирина Климова.

Всего в Голышмановской школе искусств занимаются более 500 детей, в том числе в 9 филиалах ДШИ, созданных при общеобразовательных школах посёлка Голышманово и сельских школах. Там работают отделения хорового пения, изобразительного искусства и хореографии, классы художественного и музыкального развития, пишет "Мегатюмень".