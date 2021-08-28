Москвичи и немцы покупают плетеную посуду у пенсионеров из Ярково

Семья Важениных из Ярково уже четыре года занимается необычным ремеслом - плетет посуду из ивы, которую сами выращивают. Изделия продают в Москву, Белоруссию и даже Германию.
В саду у пары растут пять сортов искусственно выведенной ивы, потому что дикое дерево не подходит для плетения.
"Ива созревает, когда с нее опадают все листья. Тогда ее нарезаем, остаются пеньки сантиметров пять. За лето снова вырастают до трех метров, а осенью опять обрезаем", – поделилась Татьяна Важенина.
Срезанную иву после этого полтора часа варят в самодельной печке, потом ошкуривают, тоже на самодельном аппарате – для этого муж Владимир соединил мотор стиральной машины с пружиной. После этого ветки расплющивают и замачивают. Весь процесс занимает два месяца.
Мастерство плетения из деревьев в семье Татьяны передавалось от поколения к поколению. Она продолжила это дело и вовлекла мужа в процесс, пишет "Вслух.ру".
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