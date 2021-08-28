Участницы клуба "Кудесница" в Голышманово осваивают новые техники прикладного творчества

Участницы клуба декоративно-прикладного творчества "Кудесница", созданного при Голышмановском отделении ВОИ, осваивают новые необычные техники. Например, создают картины из шерсти.
Как сообщили в администрации Голышмановского городского округа, кудесницы с ограниченными возможностями здоровья фредпоинт и создают красивые пейзажи, натюрморты и даже портреты не красками или карандашами, а цветной шерстью.
Фредпоинт во многом напоминает технику валяния из шерсти, только вместо сухого валяния шерсть выкладывают на картину послойно. Получается объёмное, лёгкое изображение.
Кроме того, в клубе "Кудесница" умелицы делятся своими знаниями и умениями с молодыми, начинающими хозяюшками. Здесь всегда ждут молодых творческих людей и готовы помочь инвалидам расширить границы своих возможностей.
В планах общества – поездки в сельские поселения с мастер-классами, в Дом художника в деревню Быструю, выезды на природу с конкурсными мероприятиями, пишет ИА "Тюменская линия".
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