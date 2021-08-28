В Ишиме пройдет Арт-пикник

Творческий вечер пройдет в Ишиме 1 сентября в рамках проекта "Линии города". Его участники смогут прикоснуться бесплатно к искусству и поучаствовать в интерактивах. Начало в 15:00 на площадке мультицентра "Моя территория".

Мероприятие пройдет под открытым небом в формате нетворкинга с соблюдением всех эпидемиологических норм. Для гостей будут подготовлены интерактивные зоны, живая музыка, выставка картин и творческие мастер-классы от региональных экспертов. Посетителям предложат поработать с полимерной глиной и узнать, как создаются декупажные изделия.

Запланированы образовательные интенсивы: "Живая линия" от художника, педагога Евгения Корнильцева-Быстринского и "Ботанический рисунок" от художника-графика и дизайнера Татьяны Манухиной. Искусствовед Арт Галереи в Ишиме Юлия Лузина расскажет о возможностях для начинающих талантов в художественной деятельности. В конце встречи каждый желающий может внести свои вклад в создание общего арт-полотна с мастером декоративно-прикладного творчества Анной Афанасьевой, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Это первый Арт-пикник для молодёжи, которая ещё только начинает развиваться в творческой деятельности. Благодаря формату нетворкинга жители смогут в легкой и непринужденной обстановке пообщаться с мастерами региона, обменяться опытом, а также создать новые творческие продукты", — сообщила менеджер проектов мультицентра Моя территория в Ишиме Дарья Моор.