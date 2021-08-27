В Тюмени идет прием заявок на казачий "Благовест"

XХIII областной фестиваль казачьей культуры "Благовест" проходит в Тюменской области.

Фестиваль проводится в соответствии с Планом мероприятий на 2021 - 2023 годы по реализации в Тюменской области Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, утвержденным распоряжением Правительства Тюменской области от 16.04.2021 №272-рп.

Подать заявку на участие в творческом состязании можно до 02 сентября текущего года. Мероприятие проходит в дистанционном формате. Принять участие в конкурсе могут казачьи творческие коллективы и отдельные исполнители, представляющие казачий музыкально-хореографический фольклор, культурные, празднично-обрядовые, исторические и военные традиции казачества. Допустимый возраст участников - от 6 до 65 лет.

"Основная цель фестиваля – популяризация самобытной казачьей культуры в традиционных и современных формах, сохранение музыкально-песенных, танцевальных, вокальных, инструментальных, празднично-обрядовых, семейно-бытовых традиций казачества", - отметил председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов.

Казаки соревнуются в четырех номинациях: вокал, хореография, инструментальное исполнение, казачье подворье. Победители "Благовеста" будут определены заочно профессиональным жюри, в состав которого вошли эксперты в области хореографии, вокала, народно-инструментального искусства, казачьей культуры. Имена лауреатов конкурса в каждой номинации будут объявлены 10 сентября.

На сегодняшний день в оргкомитет "Благовеста" подано более 100 заявок от казачьих обществ и казачьих художественных коллективов из Тюменской и Омской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Казахстан.

Напомним, что XХIII областной фестиваль казачьей культуры "Благовест" проходит по инициативе Отдельского казачьего общества Тюменской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Комитета по делам национальностей Тюменской области.

Фото: Отдельское казачье общество Тюменской области