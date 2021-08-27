Выставка о жизни российских немцев открывается в Тобольске

15:05 27 августа 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Губернской судебной управе в полдень 28 августа откроется выставка "Немцы в российской истории", посвященная  255-летию приглашения Екатериной II в страну немецких колонистов, сообщили в администрации Тобольска.

Экспозиция отражает три столетия жизни немцев в России и их вклад в культурную, научную, политическую и общественную жизнь страны.

"На выставке можно познакомиться с копиями уникальных документов, карт, гравюр, фотографий и других редких экспонатов, хранящихся в музеях и архивах в России и Германии. Объединяя традиционный формат и мультимедийные технологии, проект знакомит посетителей с историческим прошлым российских немцев, национальными обычаями немецкого народа и современными тенденциями в обществе", - говорится в сообщении.

Посетить выставку можно до 27 сентября включительно.

Теги: выставки , история , немцы , Тобольск , туризм
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2021