Выставка о жизни российских немцев открывается в Тобольске

В Губернской судебной управе в полдень 28 августа откроется выставка "Немцы в российской истории", посвященная 255-летию приглашения Екатериной II в страну немецких колонистов, сообщили в администрации Тобольска.
Экспозиция отражает три столетия жизни немцев в России и их вклад в культурную, научную, политическую и общественную жизнь страны.
"На выставке можно познакомиться с копиями уникальных документов, карт, гравюр, фотографий и других редких экспонатов, хранящихся в музеях и архивах в России и Германии. Объединяя традиционный формат и мультимедийные технологии, проект знакомит посетителей с историческим прошлым российских немцев, национальными обычаями немецкого народа и современными тенденциями в обществе", - говорится в сообщении.
Посетить выставку можно до 27 сентября включительно.
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