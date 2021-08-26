В поселке Боровский пройдет фестиваль современного искусства сельской молодежи

Фото: группа Молодёжный фестиваль "Третье место" ВКонтакте

Фестиваль "Третье место" пройдет 28 августа в поселке Боровский Тюменского района. В программе мероприятия — лекторий по урбанистике, экологии, истории места, выступления музыкантов, мастер-классы, выставки, маркет и работа игровых площадок. Для чего проводить такой фестиваль в поселке и что сейчас происходит с искусством среди молодежи, живущей в маленьких населенных пунктах, рассказал куратор события Георгий Крупин.

— В чем цель фестиваля и почему решили провести его в Боровском?

— Цель фестиваля — создание условий для самореализации и коммуникации творческой сельской молодежи и молодежных коллективов и, как следствие, повышение качества сельского досуга и создаваемых здесь предметов искусства.

У нас все фестивали, которые проходят в Тюменской области, сосредоточены вокруг пяти крупных городов. Тюмень, условно говоря, как черная дыра притягивает всю культурную жизнь к себе. А достаточно большие муниципальные образования, в их числе поселки Боровский, Винзили, Богандинский, просто остаются в стороне, и ничего у них не происходит, потому что нет кадров для реализации такого досуга. И близость к Тюмени здесь негативный фактор, людям проще съездить в город и посетить там какое-то крупное мероприятие. Большинство молодых людей, живущих в селе, просто исключены из культурного досуга, и фестивалем мы хотим показать, что в сельской местности тоже можно проводить такие мероприятия, сами жители могут устроить себе праздник.

Я сам живу в поселке. И во времена, когда только задумывал, что кто-то должен провести такое мероприятие, мы просто ходили пить кофе на заправку, потому что нечем заниматься в муниципальных образованиях.

— Что сейчас происходит с искусством среди молодежи, живущей в селах, и в какую сторону у него есть шансы развиваться?

— В поселке Боровском есть детская школа искусств, здесь занимаются по разным направлениям: это и музыка, и изобразительное искусство, и танцы, но нет современного искусства. Скажем, музыка — это, как правило, на уровне собрались и поиграли на гитарах, полноценных коллективов, которые могут выступать, нет, и одна из задач фестиваля — найти молодые таланты и дать им толчок для развития, чтобы они в будущем сформировали группы и выступали на подобных мероприятиях. На фестивале будут играть тюменские группы, которые уже записывают альбомы, и наравне с ними выступят местные ребята. Думаю, что развивать искусство в селах можно, просто нужно показывать пример и не сосредотачивать всё в Тюмени, действовать шире.

По словам организаторов, в программе фестиваля лекторий по урбанистике, экологии, истории, сторителлингу и улучшению современного города, мастер-классы, в том числе по росписи шоперов и созданию картин в технике флюид-арт, на выставках можно будет увидеть работы молодых тюменских фотографов, художников и скульпторов.

Фестиваль пройдет в самом центре поселка, на площадке между дворцом культуры и школой искусств, начало в 15 часов. С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Проект реализуется при поддержке Росмолодежи.