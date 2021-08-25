На улице Большой Заречной подросток на иномарке сбил сверстника

За прошедшие сутки на дорогах Тюменской области зарегистрировано 4 ДТП с участием детей, в них пострадали 4 ребенка.
Вчера в десятом часу утра на улице Большая Заречная у дома 51 автомобилем Toyota Corolla сбит 16-летний подросток, который шел по краю проезжей части. Автомобиль с места происшествия скрылся, пешеход с различными травмами госпитализирован в больницу.
Впоследствии водитель автомобиля был установлен – 15-летний мальчик, управлявший иномаркой, пешком вернулся к месту происшествия. Сотрудникам ГИБДД он пояснил, что уехал с места ДТП, так как испугался. Как пояснил отец несовершеннолетнего, ключи от автомобиля у него находились дома, сын их самостоятельно взял и без разрешения поехал.
В отношении подростка оформлен административный материал, который направлен в подразделение по делам несовершеннолетних для дачи правовой оценки действиям его родителей.
В этом году на дорогах региона с участием детей-водителей транспортных средств в 13 ДТП пострадали 13 детей.
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