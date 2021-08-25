Более 1300 тюменцев приняли участие в диктанте "Я гражданин"

Фонд общественной дипломатии "Диалог"

В третьем региональном общественно-политическом диктанте "Я - гражданин" приняли участие 1302 жителя Тюменской области.

Диктант прурочен к празднованию Дня государственного флага России, с каждым годом больше тюменцев в нем участвует, становится больше правильных ответов, рассказала организатор диктанта, председатель тюменского регионального отделения "ФинПотребСоюза" Светлана Мельцер. "В этом году в диктанте приняло участие рекордное количество - 1302 человека. Среднее количество верных ответов диктанта составило 37,8 из 60 возможных. Этот балл значительно превосходит средние показатели прошлых лет ̶ 29,48 баллов в 2019 и 31,03 в 2020 годах", - сказала Мельцер.

Диктант проходил в онлайн и оффлайн форматах. В региональном центре "Семья" диктант писали около пятидесяти общественных активистов, волонтеров, представителей финансовых организаций и политических структур, желающих проверить уровень своей финансовой и политической грамотности. Интерактивная площадка была организована на специальном интернет-портале, там можнобыло пройти тест из 60 вопросов.

Диктант "Я гражданин" уже третий год в простом, доступном и интересном формате мотивирует участников к изучению своих прав и обязанностей, основ конституционного строя и избирательного законодательства. Все это в конечном итоге положительно сказывается на развитии правовой грамотности и правосознания граждан нашего региона, - отметил председатель областного комитета по делам национальностей Владислав Чернов.

Впервые вопросы диктанта были разбиты на два тематических блока: "Избирательное законодательство" и "Финансовая грамотность". Разработкой вопросов по этим направлениям занимались эксперты общероссийского проекта "Гражданский экзамен" и Уральского отделения Центрального Банка РФ в Тюменской области. Оценкой и отбором вопросов в итоговый текст диктанта занимались две группы региональных экспертов.