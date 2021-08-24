В Ишиме врачи спасли от ампутации мужчину с атеросклерозом

Благодаря профессионализму врачей областной больницы № 4 Ишима мужчине 73 лет удалось избежать ампутации ноги. Пациент поступил в медучреждение с атеросклерозом артерий нижних конечностей.
"На правой голени не прощупывался пульс. При проведении контрастного исследования были выявлены сужения сосудов, протяженность нарушения проходимости составила десять сантиметров", — рассказала специалист по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Ольга Трощагина.
Оказалось, что кровоток на стопе осуществляется лишь за счет коллатералей – обходных путей кровотока, ветвей сосудов. Пациенту было настолько трудно ходить, что через каждые 150–200 метров приходилось останавливаться и отдыхать.
Операция по восстановлению кровотока длилась 1 час 25 минут. Под местной анестезией мужчине провели ангиографию артерий нижней конечности (рентгенологическое исследование с использованием контраста), установили баллонный катетер и выполнили баллонную ангиопластику – процедуру по расширению суженных и закупоренных артерий. В результате кровоток на стопе у пациента был полностью восстановлен, пульс нормализовался, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "ОБ №4" .
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