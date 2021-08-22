Пенсионеры-активисты Тюмени помогают нуждающимся

В Тюменской области реализуется программа "Забота о ветеранах. Связь поколений", в рамках которой члены ветеранской организации Тюменского района занимаются патронажем 219 тюменцев пожилого возраста, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

Каждый из наставников закреплён за нуждающимся, которому необходимо приобрести продуктовые наборы и лекарства, приготовить пищу или сопроводить в больницу. Кроме того, помощники из Совета ветеранов помогают и детям из многодетных, неполных или малообеспеченных семей: к началу нового учебного года приобретены наборы школьно-письменных принадлежностей.

Волонтёры района, участники клубов активного долголетия продолжают акцию "От щедрого сердца – горячий пирог", в рамках которой они приносят угощения одиноким тюменцам и детям из многодетных семей. Также, дистанционно, проводятся ежегодные конкурсы – "Цветы Тюменского района", "Ветеранское подворье". Несмотря на ограничительные меры и онлайн формат, количество участников с каждым годом только растёт.