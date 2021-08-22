Спортивный инклюзивный фестиваль для детей прошёл в Тюмени

Межрегиональный инклюзивный фестиваль "Футбол – школа жизни" с участием детей с ограниченными возможностями здоровья состоялся в Тюмени. Фестиваль прошёл при поддержке Минспорта России в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".

По сообщению городского департамента по спорту и молодёжной политике, всего в фестивале приняли участие более 600 детей - учащиеся школ, детских садов, спортклубов и спортивных школ. Директор школы-интерната "Горизонт" Наталья Зорина пояснила, что фестиваль помогает детям не только получить навыки спортивной игры, но и способствует их социализации.

Участники фестиваля получили медали, кубки и сертификаты от организаторов фонда "Под флагом добра" и департамента по спорту и молодёжной политике, пишет "Тюменская область сегодня".