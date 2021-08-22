Тюменцы запасаются травами и ягодами

Многие тюменцы летом заготавливают полезные травы и ягоды на холодное время года. Однако, чтобы сохранить полезные свойства растений, важно делать это с соблюдением правил, а при употреблении – консультироваться с врачом.

Нужно выбрать правильное место для сбора. Это должны быть экологически чистые зоны - лес, поля и дачные участки подальше от дорог. Лучше приступать к этому в сухую погоду и в дневное время, примерно с 8 до 17 часов.

Травы нужно уметь правильно засушить. Для этого понадобится проветриваемое помещение. Можно делать это и на свежем воздухе, но в тени и при температуре 30-40 градусов. А вот чабрец или душицу - душистые травы, температуру выше 35 градусов не терпят.

Хранятся засушенные ягоды и травы долго. Травы и цветки - до двух лет, ягоды прослужат три года, а корни и кора могут пролежать до пяти лет. Однако не стоит хранить их в полиэтиленовых пакетах - их свойства скорее улетучатся, и пользы, как таковой, не останется.

Помните, Пижма обыкновенная, Тысячелистник, Чистотел большой, Дурман обыкновенный и Донник лекарственный - по большей части, ядовитые. Но принимать их можно, соблюдая дозировки. Желательно проконсультироваться с врачом.

Как отмечает доктор биологических наук Ирина Ральченко, сбор трав лучше доверить специалистам. Нетрудно перепутать некоторые из них, а действия у трав бывают разные. Поэтому вместо облегчения и бодрости придет только головная боль и недомогание. Кроме того, даже у полезных растений есть побочные эффекты. На зверобой аллергия бывает даже у животных, крапива может спровоцировать появление тромбов.

Неопытным сборщикам рекомендуют начинать с ягод. Облепиха, шиповник и смородина - самое безвредное, что можно найти. В них большое количество витаминов, да и найти их можно часто, пишет "АиФ - Западная Сибирь".