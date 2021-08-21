Тюменские библиотеки становятся центром тематических мероприятий

Различные тематические мероприятия для маленьких читателей и их родителей регулярно проводят специалисты Централизованной библиотечной системы. Например, одно из последних крупных событий – празднование Дня области, когда горожане собрались на летней площадке бульвара Детства, чтобы вспомнить тюменские народные промыслы.

Недавно в Центральной городской библиотеке была открыта персональная выставка московского архитектора и художника Виталия Воробьёва под названием "Тюмень. Сквозь глубину веков". Экспозиция доступна для свободного посещения до 10 октября 2021 года.

Мастер-класс от креатив-студии "Чернильница авангарда" по созданию бонсаи из природных материалов состоится 24 августа в 16:00, а до 30 августа сотрудники Центра семейного чтения имени А.С. Пушкина принимают работы на конкурс "Карнавал букв". Ребята для участия могут смастерить необычные нарядные буквицы своими руками. Образ буквы может быть любым, как и техника исполнения (картон, цветная бумага, пластилин), однако размер готовой работы не должен превышать формат А5, пишет "Тюменская область сегодня".