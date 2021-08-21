Эксперт поделился с тюменскими садоводами секретами лучшего картофеля

Наиболее подходящий картофель для территории Тюменской области – среднеспелый, средняя продолжительность активного роста которого составляет 90 дней. Однако руководитель "Академии садоводства" Нина Щербакова считает, что этот срок лучше увеличить.

По словам опытного садовода, шкурка укрепится и будет более жёсткой, если дать картофелю полежать в земле. Благодаря этому картофель будет храниться дольше и не деформируется: "Когда с момента посадки прошло 90 дней, мы срезаем ботву и дней через 10 выкапываем", - говорит Нина Щербакова.

Кроме того, выкапывать картофель лучше вилами – так его сложнее повредить. Однако подойдёт и штыковая лопата, которая позволит легко вынуть картошку из гнезда. Чтобы клубни оставались чистыми, выкапывать лучше в пасмурный и сухой день. Выкопанный урожай следует просушить на земле около часа, а ботву необходимо утилизировать, пишет "Вслух.ру".