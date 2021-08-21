На улицах Ишима покажут хореографический спектакль

Хореографический спектакль "Времена" покажут 22 августа в Ишиме. Он пройдёт под открытым небом с соблюдением всех эпидемиологических требований.

Перед жителями и гостями города выступит команда Zero dance theatre под руководством Альфии Агишевой. Событие состоится на уличной площадке мультицентра "Моя территория", начало в 19:00.

Идея постановки возникла из-за временных условий, связанных с карантинными ограничениями и запретами. Спектакль рассказывает о том, что невозможно перескочить какой-либо промежуток времени или событие. А каждое мгновение имеет свое значение в жизни человека: неважно плохое оно или хорошее, необходимо принять его и найти в нем свою ценность, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Ребята уже ни раз организовали данную постановку на улицах Тюмени и сейчас они посетят Ишим. Я считаю, что это прекрасная возможность познакомиться с коллективом молодых, талантливых ребят", — считает менеджер мультицентра "Моя территория" в Ишиме Анастасия Журавлева.