Жители аварийных домов Тюменской области расселяются в новое жильё

40 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до начала 2017 года, и девять жилых домов блокированной застройки Тюменского района попали в региональную программу по переселению из аварийного жилищного фонда.

Как сообщили в администрации Тюменского района, жители восьми домов п. Московский попали в программу переселения – новое жильё они получат в строящемся доме по улице Урожайной. Некоторые предпочли деньги, трое из них уже получили денежную компенсацию взамен изъятых жилых помещений. Собственники жилья в Боровском, Кулаковском, Червишевском, Успенском и Винзилинском муниципальных образованиях также въехали в новые дома или получили денежное возмещение.

К переселению готовятся жители семи домов Ембаевского МО. Уже определены земельные участки, на которых будут располагаться новые многоквартирные дома, а также проведена рыночная оценка помещений и подготовлены соглашения об изъятии жилых помещений взамен денежной компенсации.

Программу переселения граждан Тюменской области из аварийного жилья планируют завершить в 2023 году.