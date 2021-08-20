На Исторической площади в Тюмени впервые пройдет "Вальс офицеров"

День офицера Российской Федерации в Тюмени отметят вальсом на Исторической площади (Ленина, 2), в котором примут участие офицеры запаса Вооруженных Сил Российской Федерации, УМВД России по Тюменской области, ветераны боевых действий, сообщили в городсом департаменте спорта и молодежной политики.

Мероприятие начнется в 11:30 с церемонии возложения цветов к Вечному огню, вальс офицеров запланирован на 12:00.

"Неотъемлемыми качествами офицера во все времена были честь, достоинство, справедливость, честность, воспитанность и интеллигентность. Сегодня очень важно возрождать эти ценности, былые традиции. Именно поэтому мы планируем сделать "Вальс офицеров" ежегодным событием", - сообщил руководитель детско-юношеского центра "Град" Эдвард Гиносян, по инициативе которого и проводится мероприятие.