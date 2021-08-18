В Тюменской области десять застройщиков регистрируют права собственности на объекты долевого строительства

В Тюменской области с июля 2020 года по июль 2021 года на основании заявлений, поданных застройщиками, зарегистрированы права собственности дольщиков на 91 объект недвижимости.

"Наибольшее число заявлений поступило от ООО "Энко-Инвест", — отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников. — Всего на территории Тюменской области подобный формат регистрации используют 10 застройщиков".

В июле 2020 года вступил в силу закон, который усовершенствовал механизм взаимодействия Росреестра с застройщиками и упростил процедуру регистрации для участников долевого строительства.

Если раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщики, дольщики (покупатели), многофункциональные центры и Росреестр, то теперь за покупателя это может сделать застройщик после постановки объекта долевого строительства на учет и его передачи дольщику. Покупатель, в свою очередь, после внесения соответствующих сведений в государственный реестр, получает выписку из ЕГРН как доказательство зарегистрированного права собственности.

Как сообщает Тюменский Росреестр, на основании заявлений, поданных застройщиками по всей стране, зарегистрированы права собственности участников долевого строительства в отношении 8 625 объектов недвижимости.