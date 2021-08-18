Тюменские депутаты обсудят исполнение бюджета города за первое полугодие 2021 года

Депутаты Тюменской городской думы в сентябре проанализируют эффективность исполнения бюджета Тюмени за шесть месяцев текущего года. С 14 по 16 сентября в думе пройдут заседания постоянных комиссий. Двадцать седьмое заседание Тюменской городской думы запланировано на 23 сентября.

Доходная часть городской казны составила 14,3 миллиарда рублей, практически половину этой суммы обеспечили налоговые поступления. Экономика города демонстрирует устойчивость и эффективность, отмечает председатель думы Евгений Заболотный.

"По сравнению с 2020 годом объем доходов бюджета вырос почти на миллиард рублей, больше средств направлено на образование, физкультуру и спорт, социальную политику. В минувшем году депутаты приняли ряд решений, направленных на оказание адресной помощи нуждающимся и помощь тюменским предпринимателям.Таким образом, люди сохранили рабочие места и заработную плату", - говорит спикер.

Расходы бюджета составили 15,4 млрд рублей. Основная часть ассигнований направлена на развитие образования (7,8 млрд руб., или 50,8%) и совершенствование дорожно-транспортной сети (более 4 млрд руб., или 26,1%).

На заседаниях постоянных комиссий в сентябре планируется рассмотреть вопросы о дополнительных категориях налогоплательщиков, подлежащих льготному налогообложению в 2022 году, обсудить готовность образовательных учреждений к новому учебному году, проанализировать реализацию муниципальных программ, направленных на формирование современной городской среды и развитие благоустройства, и результаты работы по формированию в Тюмени единого парковочного пространства.