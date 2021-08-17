Российские блогеры отправятся на Ямал

Востребованные блогеры и финалисты проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей" прибыли на Ямал. Они увидят тундру и горы Полярного Урала, познакомятся с семьей оленеводов и попробуют северные деликатесы.

Ямало-Ненецкий автономный округ стал седьмым регионом в масштабном блог-туре под названием "Россия – страна возможностей", который проходит в рамках проекта "ТопБЛОГ". Главная задача путешествия - повысить интерес к внутреннему туризму благодаря социальным сетям и новым медиа.

В регион прибыли наставники и эксперты проекта "ТопБЛОГ" — Шевги Ахадов, Антон Каравайцев и Фармин Велиев. Вместе с финалистами проекта – начинающими инфлюенсерами в своих аккаунтах блогеры будут рассказывать о самых живописных ландшафтах, интересных традициях коренного населения и необычных активностях, которые могут попробовать все гости ЯНАО. Кроме того, они снимут ролик о своем путешествии, который будут транслировать в соцсетях.

"Ямалу есть, что предложить самому разному туристу: знакомство с культурой коренных народов, жизнь в чуме и цифровой детокс, северное сияние, охота и рыбалка, покорение рек и гор Полярного Урала. Каждый год регион привлекает всё больше туристов и регулярно становится съёмочной площадкой для различных тревел-шоу. Это говорит о растущей привлекательности края. Уверены, топовые блогеры рунета и финалисты проекта "Топ БЛОГ" во всей красе покажут и расскажут подписчикам о нашем северном крае", - отметил директор департамента молодёжной политики туризма Ямало-Ненецкого автономного округа Наиль Хайруллин.

Блогеры пробудут на Ямале до 19 августа. Они увидят реку Обь, самые красивые уголки Полярного Урала и бескрайнюю тундру. Блогеров ждет знакомство с семьей оленеводов, дегустация национальной кухни, мастер-классы по традиционным ремеслам, катание на оленьей упряжке и многое другое.