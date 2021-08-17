В Тюмени сняли с контроля три очага коронавируса

09:15 17 августа 2021
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В Тюмени сняты с контроля очаги в ООО "Леруа Мерлен Восток", филиале "Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра" и Арбитражном суде Тюменской области, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На сегодня в регионе действует три очага новой коронавирусной инфекции: в МЧУ ДПО "Нефросовет", АО "Антипинский НПЗ" и пансионате для пожилых людей "Дача".

Теги: коронавирус , Роспотребнадзор
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