В Тюмени сняли с контроля три очага коронавируса

В Тюмени сняты с контроля очаги в ООО "Леруа Мерлен Восток", филиале "Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра" и Арбитражном суде Тюменской области, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На сегодня в регионе действует три очага новой коронавирусной инфекции: в МЧУ ДПО "Нефросовет", АО "Антипинский НПЗ" и пансионате для пожилых людей "Дача".