Секции для детей можно выбрать в онлайн-навигаторе

Навигатор "Электронное дополнительное образование" действует по всем муниципальным образованиям Тюменской области. В общей базе 400 организаций, реализующих программы дополнительного образования, в том числе дошкольные, общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования и спортивные школы.

В навигаторе опубликовано 1,5 тысячи программ дополнительного образования естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, художественной, социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной направленностей. больше всего кружков и секций физкультурно-спортивной и художественной направленности – 76%.

В навигаторе ест бесплатные и платные предложения, записаться можно онлайн. В системе есть возможность оплачивать занятия в режиме онлайн, вести портфолио ребенка и видеть актуальное расписание занятий в личном кабинете ребенка.