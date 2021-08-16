Семилетний тюменец получил сотрясение мозга при падении с двухметровой высоты

В воскресенье, 15 августа, после полученной травмы головы семилетний мальчик не мог вспомнить, что с ним произошло: ни как упал, ни где он гулял — все плыло, как в тумане. Очевидцем несчастного случая стал сторож, который сразу вызвал бригаду скорой помощи.

"Пацан бегал с другими детьми по крышам кирпичных гаражей и упал с высоты два метра. В сознании, плачет и жалуется, что сильно болит голова. Прибежавшие на крики ребята хотели пострадавшего увести домой к бабушке, однако я настоял, что помощь ему нужна здесь и сейчас", – сообщил мужчина диспетчеру скорой помощи.

Спустя восемь минут бригада медиков уже оказывала помощь ребенку: зафиксировала шейный отдел позвоночника специальным воротником, обработала кровоточащую рвано-ушибленную рану на лбу и закрыла стерильным бинтом. После пациента доставили в областную клиническую больницу № 2 с предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговой травма, сотрясение головного мозга, сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

Специалисты скорой медицинской помощи советуют очевидцам перемещать упавшего с высоты только в тех случаях, когда место происшествия представляет угрозу – падают обломки, пожар, дым; необходимо перенести пострадавшего на безопасное расстояние, зафиксировав ему шейный отдел позвоночника.

Один из способов фиксации – руками: заведите свою руку со стороны спины под правую подмышечную впадину пострадавшего, захватите его левую руку на уровне лучезапястного сустава; вторую руку просуньте под левую подмышечную впадину и зафиксируйте голову пострадавшего за нижнюю челюсть. После волоком переместите на безопасное расстояние: перед тем как положить человека ровную поверхность, освободите правую руку и положите ее на затылочную часть головы и шею пострадавшего, а левой рукой продолжайте плотно фиксировать подбородок, и медленно опускайте вниз.

Если после падения у пострадавшего закружилась голова, его начало тошнить или появилась рвота — это тревожные признаки, возможна черепно-мозговая травма. До прибытия бригады скорой помощи придайте ему устойчивое боковое положение: так рвотные массы не попадут в дыхательные пути и человек не задохнется. Поворачивать надо осторожно, чтобы туловище и голова находились на одной оси: это поможет избежать дополнительной травмы.

Обильное кровотечение из волосистой части головы не может остановиться самостоятельно, поэтому:

— на открытую рану приложите хлопчатобумажную ткань либо свернутый в несколько слоев бинт и крепко придавите рукой, удерживая до прекращения кровотечения — обычно это не более 2–3 минут;

— наложите повязку: при повреждениях в затылочной, лобной или височной долях подойдет самый простой способ бинтования — круговой. Техника надежной фиксации такова: закрываем рану чистой тканью или свернутым в несколько слоев бинтом, затем бинт раскатываем по ходу часовой стрелки, тугие туры проходят через лоб, над ушными раковинами и через затылок;

— положите холод на место травмы, чтобы замедлить кровоток, притупить или блокировать болевой синдром. Для этого используйте подручные средства: на улице можно взять бутылку с водой или набрать снег в пакет, в домашних условиях — замороженные ягоды в пакетах или другие продукты из морозильной камеры, обернутые в ткань. Замечательно, если ваша аптечка дополнительно будет оснащена гипотермическим пакетом, который также можно использовать при травмах, кровотечениях.

С сотового телефона скорую помощь вызывают по номеру 103, со стационарного телефона по номеру 03.