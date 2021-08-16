Тюменские кардиохирурги спасли пациентку с опасной брадикардией

Кардиохирурги ОКБ №1 спасли тюменку, которая вызвала на дом скорую из-за замедленного пульса — 33 удара в минуту.

"Когда я увидела такие показатели, я не поверила своим глазам. Проверила на другом аппарате, но пульс действительно был слабым. Я решила подождать какое-то время, но лучше мне не становилось. Пришлось вызывать медиков", - рассказывает пациентка.

В течение десяти минут бригада уже была на месте. Осмотрев пациентку, медицинские работники доставили ее в ОКБ №1. В отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции женщине установили кардиостимулятор. Сейчас сердцебиение в норме.

"У пациентки выявлена АВ блокада II степени с пульсом от 36 до 38 ударов в минуту. Такую брадикардию медикаментозно победить невозможно. Мы выполнили имплантацию постоянного двухкамерного кардиостимулятора", - сообщил Роман Викторович Кочетков, врач сердечно-сосудистый хирург ОКБ №1.

Операция прошла под местной анестезией и уже через три дня женщина была готова вернуться домой.