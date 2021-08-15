Начинающие тюменские водители могут по неопытности спровоцировать ДТП

С начала 2021 года начинающие водители спровоцировали в Тюменской области 84 ДТП, в которых погибли три человека, 119 человек ранены. Это меньше, чем в минувшем году, но автоинспекторы продолжают анализировать причины таких аварий.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, чаще всего новички превышают скорость или неправильно выбирают скоростной режим, из-за этого произошло каждое четвертое ДТП по их вине, в 14-ти случаях начинающие водители нарушили очередность проезда, в 13-ти не смогли выбрать безопасную дистанцию, пять аварий случились из-за выезда на встречную полосу, три – из-за несоблюдения сигналов светофора.

Как рассказал заместитель начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы управления ГИБДД Тюменской области Денис Чикишев, информация по каждому ДТП с начинающими водителями направляется в автошколу, в которой обучался новичок. С преподавателями проводится инструктаж.