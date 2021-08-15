Создатель популярной сети кофеен расскажет тюменским студентам о своей истории успеха

Тюменские студенты смогут в формате онлайн пообщаться с создателем популярной сети кофеен "Garden" Максимом Гуральником. Встреча пройдет 23 августа в рамках федерального проекта Росмолодежи "Диалог на равных".

Максим Гуральник расскажет тюменским студентам свою историю успеха: с чего он начинал и через какие трудности ему пришлось пройти, чтобы открыть первую кофейню. Бизнесмен поделится, как принимать решения в кризисных ситуациях и как не бояться сложностей. Встреча начнется в 18.00 в Инстаграме Студсовета Тюменской области @studsovet72, пишет "Мегатюмень".

"Максим Гуральник – отличный пример предпринимателя, он не только построил бизнес с нуля, но и смог влюбить в свое дело весь регион. Эта встреча будет полезна всем, кто только на старте карьерного пути или хочет открыть свое дело", – отметила председатель Студсовета Тюменской области Дания Апасова.

