В Тюмени пройдут лекции о театре для одного зрителя

Лекции в рамках лаборатории театра и перформанса для одного зрителя "Частный случай" пройдут 17 августа в МТЦ "Космос" в Тюмени. Вход свободный, но требуется регистрация.

В 14:00 выступит художник и концептмейкер Ваня Демидкин с темой "Один на один с театром. Где и с кем происходит встреча". Слушатели узнают, что происходило с театром для одного раньше и что происходит с ним сейчас, почему к нему все чаще обращаются художники и чем это грозит современному арт-рынку. Спикер продемонстрирует примеры зарубежных и отечественных работ.

В 16:00 пройдет вторая лекция "Полноценно для меня" в формате "публичного интервью с кураторской группой". Это будет разговор с экспертами лаборатории: Ваней Демидкиным, Артемом Томиловым, Полиной Кардымон, Дмитрием Белыш и Романом Хузиным. На встречу приглашают тюменцев с опытом создания проектов для одного зрителя или с идеей такого проекта.

"Мы с Артемом Томиловым и Ваней Демидкиным хотели запустить лабораторию еще в прошлом году, но помешала эпидемиологическая ситуация. Теперь это стало возможным. Спикеры расскажут о популярном в мировом театре феномене – театре для одного зрителя. В Тюмени такие проекты пока только набирают обороты, поэтому просветительская деятельность кажется нам очень важной", – сообщила руководитель Театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева.

Напомним, что лаборатория театра и перформанса для одного зрителя "Частный случай" пройдет в "Космосе" с 16 по 22 августа. Тюменцы могут поучаствовать в создании эскизов, посмотреть спектакли, обсудить свой будущий проект с кураторами, пишет "Мегатюмень".