Сельскохозяйственную микроперепись проводят в Голышмановском городском округе

Информацию о сфере АПК Голышмановского городского округа будут собирать в течение августа в рамках сельскохозяйственной микропереписи. Всего исследуют почти 12 тыс. объектов.

В рамках микропереписи, которая стартовала с 1 августа, планируется опросить собственников агропредприятий, фермеров и владельцев подсобных хозяйств. У них уточнят размеры посевных площадей, виды выращиваемых культур и данные о численности скота.

"Сформировано четыре инструкторских участка - два из них в поселке, по одному в Малышенке и деревне Земляной. Задействованы 24 переписчика", - отметила уполномоченная по проведению сельскохозяйственной микропереписи в Голышмановском городском округе Наталья Мелюханова.

По ее словам, после сплошной сельскохозяйственной переписи в 2016 году были установлены статистические данные, эту информацию нужно актуализировать. Запись данных происходит только со слов респондента, никаких документов не спрашивают, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Узнать переписчиков просто: они придут в зеленой форме с удостоверением и защитной маске. Можно потребовать к удостоверению показать еще паспорт.

Перепись призвана решить два актуальных вопроса — развитие сельского хозяйства в регионе и планирование государственной поддержки в рамках программы Министерства сельского хозяйства "Комплексное развитие сельских территорий". Переписчики с электронными переписными формами на планшетных компьютерах, будут обходить подворья городского округа до 30 августа.