Тюменский фестиваль "Теплые коты" ищет волонтеров

Для проведения фестиваля доброты "Теплые коты" нужны 25 волонтеров. Мероприятие состоится 1 сентября в Тюмени, добровольцы будут помогать в организации его работы.
Как сообщила специалист по работе с молодежью центра "Дзержинец" Юлия Стафеева, в помощники ждут людей от 14 и до 30 лет. Волонтеры пройдут необходимое обучение, а по итогам работы - запись в личную книжку волонтера, благодарность, футболку с символикой фестиваля.
Добровольцам необходимо будет собирать корм и принадлежности для животных, сортировать их, принимать макулатуру и картон, вещи для фримаркета, составлять программу музыкально-поэтического вечера и многое другое, пишет ИА "Тюменская линия".
Фестиваль доброты "Теплые коты" реализуется с использованием гранта президента РФ.
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