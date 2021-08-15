Тюменский фестиваль "Теплые коты" ищет волонтеров

Для проведения фестиваля доброты "Теплые коты" нужны 25 волонтеров. Мероприятие состоится 1 сентября в Тюмени, добровольцы будут помогать в организации его работы.

Как сообщила специалист по работе с молодежью центра "Дзержинец" Юлия Стафеева, в помощники ждут людей от 14 и до 30 лет. Волонтеры пройдут необходимое обучение, а по итогам работы - запись в личную книжку волонтера, благодарность, футболку с символикой фестиваля.

Добровольцам необходимо будет собирать корм и принадлежности для животных, сортировать их, принимать макулатуру и картон, вещи для фримаркета, составлять программу музыкально-поэтического вечера и многое другое, пишет ИА "Тюменская линия".

Фестиваль доброты "Теплые коты" реализуется с использованием гранта президента РФ.



