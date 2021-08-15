Новые уличные тренажеры появились на площадке реабилитационного центра "Родник"

Новые уличные тренажеры и спортивную площадку для занятий на свежем воздухе обустроили на территории тюменского реабилитационного центра "Родник". Оборудование приобрели в рамках реализации программы развития учреждения по Приказу Минтруда России.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, уже сейчас на площадке могут заниматься спортом участники очередного летнего заезда. Для детей и сопровождающих взрослых доступны тренажеры "Двойные лыжи", "Велотренажер", "Степпер", "Гребля", "Разведение ног", "Шаговый". Все они подходят для людей с любым уровнем подготовки. Во время занятий прорабатываются мышцы ног, рук, спины пресса, а также ускоряется метаболизм и происходит активное жиросжигание.

Специалисты отмечают, что уличный спортивный комплекс летом – прекрасная альтернатива душному спортзалу. Он помогает насыщению организма кислородом, закаливанию. А, кроме того, можно заниматься в любое удобное время.