Пять новых фестивалей ждут жителей Тюменской области в этом году

Пять новых фестивалей и акцию поддержки тренерской деятельности проведут в Ялуторовске, Голышманово и Тобольске до конца года. Авторы проектов получат на реализацию инициатив гранты в рамках регионального конкурса "Моя идея".

Фестиваль "Мотодвиж" пройдет 25 сентября в Ялуторовске. В программе запланированы показательные тренировки, выставка мотоциклов и фотовыставка, посвященная истории мотоциклетного спорта в городе. Придумала и разработала проект жительница Ялуторовска Анастасия Ведьмедева.

Здесь же организуют экофестиваль "Бумеранг добра". Он будет проходить в два этапа: 21 августа и 18 сентября. На фестивале будет осуществляться сбор макулатуры, пластика и батареек. Вырученные средства направят на приобретение корма и лекарств для бездомных животных. Организаторы проведут мастер-классы по вторичной переработке вещей. Автор проекта - Вероника Комольцева.

Третьим фестивалем, организованным в Ялуторовске, станет "БлогФест" от Светланы Кайзер. Он пройдет с конца сентября до середины ноября. Участники займутся созданием фото- и видеоконтента, а также текстовых материалов для социальных сетей на тему "Бездомные животные".

В Голышмановском городском округе состоится фестиваль "Завалинка" - творческое мероприятие для студентов и молодежи, на котором будет представлен и установлен арт-объект "Голышмановские валенки".

Юрий Алескеров из Тобольска разработал проект фестиваля интеллектуальных игр для школьников. Он будет проходить в несколько этапов и закончится к декабрю 2021 года.

Также будет запущена акция "Спасибо, тренер". Автор проекта Алексей Юшков разработал серию видеоработ, посвященных вкладу тренеров в жизнь спортсменов и обычных школьников. Закончить реализацию планируют ко Дню тренера, 30 октября, пишет "АиФ - Западная Сибирь".