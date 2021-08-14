Депутаты Тюменской гордумы поздравили земляков с днем рождения региона

Главная гордость Тюменской области – люди, которые своим трудом и знаниями, опытом и талантом, молодостью и азартом создают её благополучие. Об этом говорится в поздравлении с 77-й годовщиной со дня образования региона на сайте Тюменской городской думы.

"Наш родной и прекрасный регион славится своим историко-культурным наследием, природными богатствами и достижениями во многих сферах. Здесь успешно реализуются национальные проекты, областные и муниципальные программы, внедряются новые технологии и разработки. Главная гордость Тюменской области – люди, которые своим трудом и знаниями, опытом и талантом, молодостью и азартом создают её благополучие", - подчеркнул председатель гордумы Евгений Заболотный.

В этом году указом президента Российской Федерации Тюмени присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". И это заслуга всех жителей региона. "Мы чтим и помним подвиг тюменцев в годы Великой Отечественной войны, самоотверженный труд в период освоения нефтяных месторождений. И сейчас жители края вовлечены в волонтерскую деятельность, оказание помощи землякам. Эта сплоченность и поддержка будут с нами всегда", - отметил Заболотный.

"Дорогие тюменцы! Депутаты от всей души поздравляют вас с днем рождения Тюменской области, желают крепкого здоровья, мира и добра. Пусть родная земля придает всем нам сил и вдохновляет на новые победы!" - говорится в обращении.