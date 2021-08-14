Чат-бот Мартин проведет экскурсию по тобольским стрит-артам

Виртуальный бот Мартин в Telegram расскажет истории появления стрит-артов Тобольска и проведет по ним экскурсию в рамках проекта "Вектор улиц", который стартует 21 августа.

Маршрут "По стрит-артам" доступен на платформе "Мартин, проводи" в приложении Telegram и начинается от кофейни в 8 микрорайоне. Чат-бот в ходе экскурсии познакомит участников с уличным искусством, авторами арт-объектов, их техниками и используемыми инструментами. Также Мартин расскажет о городском быте и некоторых реновациях в благоустройстве.

Ключевая идея проекта в 2021 году — разнообразить городские прогулки через истории художников и мастеров, творивших в разное время, а также воспоминания жителей, пишет "Мегатюмень".

"Мартина любит тюменская молодёжь, поэтому мы решили использовать данный формат, чтобы рассказать о городских достопримечательностях Тобольска современным и простым языком. Интересные факты помогли собрать сами жители. А художники имели возможность поделиться своей философией, сподвигающей на творчество. Нестандартные маршруты точно понравятся городским исследователям, романтикам и всем, кто хочет прикоснуться к современному искусству", — отметила руководитель проекта "Вектор улиц" Дарья Комягина.

В 2021 году в Тобольске появились четыре новых арта. В 8 микрорайоне у дома 1 Руслан Сабиров из Серова нанёс 3D-изображение кита на трансформаторную подстанцию. А в 9 микрорайоне, на подстанции у дома 28, работала Яна Мартюшева из Екатеринбурга (работа "Путь"). Совместным креативом художников стал гараж у дома 16а в 9 микрорайоне, где появились гроздья рябины, и голубятня в 9 микрорайоне, во дворе дома 31.