В Салаирской школе проведут капитальный ремонт

Капитальный ремонт начался в Салаирской школе летом 2021 года. Строители произведут перепланировку помещений, заменят систему отопления, электроснабжения, обновят входную группу и площадь перед центральным входом. Уже завершен демонтаж старых конструкций.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, здание, построенное в середине 80-х годов прошлого века, устарело и физически, и морально. Несколько лет назад поменяли крышу, пострадавшую во время ураганного ветра, но кабинеты, спортзал и пищеблок тоже требовали серьезного обновления.

Глава Тюменского района Светлана Иванова в ходе рабочей поездки по муниципалитетам Салаирского тракта побывала в школе, пообщалась с руководителем подрядной организации. Вместе с главой Салаирского МО Галией Цырульниковой и директором школы Ольгой Мякининой обошли пришкольную территорию, посмотрели, где появится новый стадион и спортплощадки.

Капремонт продлится до лета 2022 года, поэтому школьники будут учиться в Наримановской школе весь учебный год. Занятия будут вести свои педагоги. Будет организованы питание и перевозка.

Всего в Салаирской школе учатся 145 детей. Ребята готовы потерпеть поездки, чтобы потом учиться в современном здании с новым оборудованием классов и мастерских.