В Тюмени ко Дню знаний откроют две большие школы

1 сентября в Тюменской области учеников примут семь новых школ: две на 1200 мест каждая - в Тюмени, одну на 360 мест в Увате и четыре небольшие школы в Тобольском, Ялуторовском и Вагайском районах.

К концу года планируется завершить строительство школы в районе сквера "Комсомольский" в Тюмени и заключить контакт на строительство школы на 1500 мест в жилом районе "Тура". Уже заключены контракты на возведение школ в поселке Богандинский, ЖК "Ново-Патрушево" и ЖК "Плеханово".

10 детских садов откроются в 2021 году в различных районах Тюмени. Еще три госконтракта на строительство садиков заключены во втором квартале 2021 года. В скором времени они откроются в тюменских микрорайонах "Ямальский-2", "Антипино" и "Березняковский". Об этом сообщил губернатор Александр Моор на пресс-конференции, приуроченной к Дню образования Тюменской области.