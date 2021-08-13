Тюменским школьникам обещают традиционное начало учебного года

Новый учебный год в школах и вузах региона начнется традиционно 1 сентября в очном формате, сказал губернатор Тюменской области.

"В текущих условиях базовая установка - начать учебный год 1 сентябя в обычном формате", - сообщил Александр Моор, отметив, что все будет зависеть от эпидобстановки в регионе.

В этом году школы региона ждут 26 тысяч первоклассников. Праздничные мероприятия в День знаний состоятся для всех категорий обучающихся. Формы и формат их проведения определят образовательные организации, сообщили в оперштабе.