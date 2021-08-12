В Тюменском филармоническом оркестре новый дирижер

Главным дирижёром и художественным руководителем Тюменского филармонического оркестра назначен Алексей Карабанов, к исполнению обязанностей он приступит 13 августа, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, которая проводится ежегодно в преддверии дня образования региона.
По словам Моора, на должность рассматривалось четыре кандидатуры, у каждого была возможность поработать с оркестром, в выборе художественного руководителя и главного дирижёра активное участие принимали музыканты оркестра.
Несколько лет оркестром руководил Евгений Шестаков, в октябре 2020 года он ушёл из жизни, до назначения нового главного дирижера оркестром фактически руководил Владимир Добровольский. В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения сообщили, что он "покидает филармонию по собственному желанию".
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