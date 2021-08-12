Тюменских пенсионеров приглашают на дневную вечеринку с йогой и лекцией про вакцинацию

В сквере Комсомольский 12 августа в 13:00 начнется вечеринка добровольцев 55+. Оpen air-фестиваль проводят региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации и благотворительный фонд "Старшее поколение".

В программе фестиваля - йога-практики, беседы о вакцинации, исторический квест и мастер-класс по изготовлению поделок.

Спорт-активистки проекта "Бабушкин Workout" продемонстрируют оздоровительные йога-практики.

Участницы спецотряда "Бабушки особого назначения" объяснят всем желающим, почему нужно привиться от коронавируса и как правильно подготовиться к процедуре. Волонтеры социокультурного проекта

"Гиды 55+. Перезагрузка" устроят квест, переносящий участников в другую эпоху, когда бал в городе правили купцы и мещане.

Одним из самых душевных событий организаторы фестиваля считают хендмейд-мастерскую: инструкторы-рукодельники помогут всем желающим изготовить поделки для проекта "Добро рядом 2.0".

Предварительная запись обязательна по телефону (3452) 30-39-59. Мероприятие пройдет при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Организаторы встречи просят всех прийти в защитных масках и перчатках, а также принести небольшие пледы для комфортного времяпрепровождения.