Тюменские депутаты приняли полторы тысячи обращений от горожан с начала 2021 года

Фото Тюменской гордумы

С начала 2021 года депутаты Тюменской городской думы приняли в работу более полутора тысяч обращений от жителей города. Вопросы поступают по телефону, в письмах, по электронной почте и на очных встречах, которые проходят на открытом воздухе.

Летом самыми актуальными являются вопросы благоустройства. Так, депутат взял под контроль работу субподрядных организаций по проезду Геологоразведчиков, 35, где жильцы пожаловались на затянувшийся ремонт. Другой народный избранник ходатайствовал об оборудовании крыльца 70-й школы перилами для удобства ветеранов. По многочисленным просьбам тюменцев депутат добился ремонта почтового отделения № 15 на Ершова, 11. Беседка для отдыха возле дома по ул. Мельникайте, 131 также появилась при участии народного избранника.

В большинстве случаев удалось оперативно помочь тюменцам. Порядка 130 обращений депутаты перенаправили специалистам различных ведомств для более детального изучения вопросов и около 60 остаются на контроле до окончательного разрешения проблем.

Председатель Гордумы Евгений Заболотный подчеркивает, что все усилия депутатов направлены на улучшение качества жизни тюменцев. "В период летних отпусков депутаты продолжают работать в своих избирательных округах. Сейчас наиболее активный период для проведения ремонтных работ на сетях, объектах социальной сферы, благоустройства, поэтому важно не упустить это время и использовать его с максимальной пользой для города и его жителей", – отмечает председатель думы.