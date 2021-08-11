ГИБДД ждет от тюменцев предложений о безопасности детей возле школ

15:55 11 августа 2021
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Свои пожелания по организации дорожного движения у школ и детсадов жители региона могут направить в Госавтоинспекцию Тюменской области на электронную почту gibdd72@mail.ru

"ГИБДД призывает откликнуться и принять участие в мероприятиях родителей школьников, общественные организации, администрации и родительские советы образовательных учреждений", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В преддверии начала нового учебного года сотрудники ГИБДД проводят обследование дорожных условий у школ и детсадов области и уже выявили 323 недостатка в содержании улично-дорожной сети, их должны устранить к 1 сентября.

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