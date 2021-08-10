Исторические пейзажи Тюмени выставят в городской библиотеке

В арт-салоне "На Никольской" Центральной городской библиотеки 12 августа состоится открытие персональной выставки "Тюмень. Сквозь глубину веков" московского архитектора и художника Виталия Воробьева. В экспозиции будет представлено тридцать графических и живописных работ, посвященных Тюмени ХIХ века.

С 1997 по 2001 год Воробьев работал над созданием серии городских пейзажей, посвященных Тюмени ХIХ века. Он был автором и участником культурно-просветительского проекта "Тюмень. Сквозь глубину веков…", задачей которого было отразить в живописных полотнах и графических листах Тюмень столетней давности с соблюдением принципа исторической достоверности. Главными "героями" всех его произведений стали площади, улицы, архитектурные памятники и ансамбли Тюмени – старинного купеческого уездного города ХIХ века.

Наряду с живописными и графическими произведениями Виталия Воробьева в экспозиции представлены архивные документы, фотографии, почтовые открытки конца ХIХ – начала ХХ вв. Они дополнят выразительный портрет старого города, помогут совершить увлекательное путешествие в глубь веков. Выставочная коллекция сформирована из частного собрания местного историка-краеведа Александра Вычугжанина.

К открытию выставки по традиции подготовлен уникальный набор открыток. Выставочная экспозиция в библиотеке не ул. Луначарского, 51)будет открыта для посетителей арт-салона "На Никольской" до 10 октября. Телефон для справок 43-28-49, сообщили в городском департаменте культуры.