Более тысячи тюменцам в выходные потребовалась скорая медпомощь

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С 7 по 8 августа врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1021 жителю областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 566 вызовов, остальные – в неотложной. В стационары доставлено 477 пациентов, сообщает пресс-служба областной Станции скорой медицинской помощи.

В круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 2177 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления, температуры, боль в пояснице и т.д.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 896 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.