Владимир Якушев рассказал, когда в УрФО заболеваемость коронавирусом может пойти на спад

В первую и вторую волну коронавируса рост заболеваемости в уральских регионах останавливался на восьмой неделе, потом начинался спад, сейчас наблюдается та же тенденция, сообщил полпред Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на встрече с журналистами в Тюмени.

Полпред отметил, что три региона: Тюменская область, Юрга и Ямал - выходят на "полку" (в течение нескольких дней цифра заболевших коронавирусом почти не меняется), что дает возможность делать осторожные прогнозы на стабилизацию ситуаци и в других регионах УрФО.

"Есть одна закономерность. Мы росли семь недель и в первой, и второй волне, на восьмой неделе у нас фиксировалась "полка" - мы переставали расти и затем, в конце восьмой недели, начинали падать. С понедельника начнется восьмая неделя, есть надежда, что начнем выходить на "полку", - рассказал Якушев.

Пока в УрФО выявляется около 1600 случаев коронавируса в сутки, заболевает в сутки примерно на 300 человек больше чем выздоравливает. Коечный фонд занят на 86,8 %.