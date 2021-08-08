В Тюмени проходит онлайн-фестиваль талантов, приуроченный ко Дню области

Ежегодный "Фестиваль талантов-2021", приуроченный ко Дню Тюменской области, пройдет в режиме онлайн. Жители могут посмотреть выступления юных артистов в интернете и поддержать их своими голосами.

В конкурсе участвуют сольные исполнители и коллективы в возрасте от 6 до 17 лет, которые представили вокальные и хореографические выступления, дефиле, рисунки. Это воспитанники семи тюменских учреждений: детских школ искусств "Этюд", "Гармония", имени В.В. Знаменского, детской художественной школы им. А.П. Митинского, средней общеобразовательной школы №73 "Лира", ЦКиТ"Тюмень", студии современного вокала "Максимум". Однако голосование будет проходить за конкретных участников. Регистрации или смс-подтверждение не понадобится.

Зрителям после просмотра видео или фото сайте фестивальталантов72.рф нужно кликнуть на номер исполнителя или коллектива, чтобы отдать свой голос.

Народное голосование будет проходить до 12:00 14 августа. Кроме того, 9 августа стартует конкурс репостов среди зрителей, пишет "Вслух.ру".