Ковры из Тюмени покупают в России и за рубежом

Фото: Афиша Тюмень

Сибирская ковровая фабрика выпускает уникальные ковры ручной работы, которые пользуются спросом не только по всей России, но и за рубежом. На одно изделие уходит от двух до шести месяцев в зависимости от размеров. За день работницы вяжут до 10 тыс. двойных и полуторных узлов, тратя на каждый узел в среднем около трех секунд.

Для изготовления ковра с учетом определенного размера, плотности, технологии и рисунка художник предварительно делает эскиз будущего изделия, а потом изготавливает технологическую карту. Рисунок вручную художник переносит на канвовую бумагу, разделенную на миллиметровые клетки, причем каждая клетка соответствует одному ворсовому узелку. Этот этап может занимать около двух недель. Прежде чем мастерицам сесть за станок, необходимо провести еще около 20 операций, включая подготовку чистошерстяной пряжи, хлопчатобумажной основы для каркаса ковра и заправке ковроткацкого станка, пишет ИА "Тюменская линия".

"Больше всего заказов поступает из США, Германии, Испании, Франции и Казахстана. За рубежом больше ценят ручную работу, в нашей стране почему-то ручной труд ценится не так", - отмечает директор предприятия Анатолий Кондратьев.

Сибирские ковры прославились благодаря ярким цветам на черном фоне. Черный фон символизирует плодородную землю, а яркие букеты означают благодатное и теплое лето. Обилие красных цветов - это страсть, могущество и даже богатство Сибири. До сих пор на Сибирской ковровой фабрике вдохновляются этой тематикой, но не забывают привносить и современные тенденции. В последнее время популярны ковры-картины с изображением родителей, детей. Такое изделие может стать настоящей семейной реликвией.

По словам Анатолия Кондратьева, поступают различные индивидуальные заказы. Это могут быть ковры не только для квартиры и дома, но и для организаций: банков, гостиниц, домов отдыха, ресторанов. Посетителям запомнятся ковры с фирменными логотипами организации.

"Для деловых встреч и корпоративных праздников изготавливаем ковровые бизнес-сувениры, отражающие определенный имидж компании. На базе нашего предприятия работает ковровое ателье, где мы предоставляем возможность разместить заказы любого размера и рисунка, выполненные в любой цветовой гамме, без ограничения в дизайне", - подчеркнул руководитель.

Самый дорогой ворсовый ковер был соткан специально для экспозиции в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. На выставке "Сибирский ковер" можно увидеть ковер-картину выдающегося русского художника В.И. Сурикова "Взятие снежного городка", на которой как раз запечатлен тюменский махровый ковер.